Bolo de iogurte, sementes de papoila e calda de lima

Preparação

Calda de lima: num tacho, coloque a água, o açúcar e a raspa de uma lima. Deixe ferver.

Bolo: numa taça, coloque os ovos, o açúcar, o óleo, o iogurte natural e as sementes de papoila. Peneire a farinha, junte-lhe o fermento e adicione ao preparado.

Misture tudo bem.

Verta a massa numa forma untada com manteiga e polvilhada com farinha. Leve ao forno pré-aquecido a 170 ºC, durante 25 minutos.

Regue o bolo, ainda quente e dentro da forma, com a calda de lima morna.

Desenforme o bolo e decore com raspa de lima e sementes de papoila.