Bolinhos de atum com molho tártaro

Preparação

Num tacho, coza as batatas com água e sal. Escorra bem, adicione o creme vegetal e esmague. Reserve e deixe arrefecer.

Num recipiente, deite a mistura da batata reservada, adicione o ovo picado, o cebolinho, a raspa de limão, os coentros picados, o atum escorrido e desfeito, as alcaparras picadas e uma colher de sopa de ovo batido. Envolva bem com um garfo, tempere com sal e pimenta. Tape e leve ao frigorífico 20 a 30 minutos.

Molho tártaro: deite numa tigela todos os ingredientes para o molho tártaro, misture bem e reserve.

De seguida, aqueça o óleo numa frigideira.

Deite numa taça os ovos batidos e noutra o pão ralado.

Forme pequenas bolas, passe pelos ovos batidos, depois pelo pão ralado e frite os bolinhos até ficarem douradinhos. Escorra sobre papel absorvente.

Sirva os bolinhos de atum com o molho tártaro.