Bolachas XL de chocolate e nozes

Preparação

Esta receita produz aproximadamente 20 bolachas.

Pré-aqueça o forno a 180°C e forre um tabuleiro retangular com papel vegetal.

Comece por bater a manteiga com o açúcar até obter um creme.

Adicione os ovos, um a um, e a baunilha e bata mais um pouco.

De seguida, junte a farinha, o cacau em pó, o bicarbonato de sódio e o sal e misture tudo.

Por fim, envolva o chocolate e as nozes. Com a ajuda de uma colher de sopa coloque colheradas de massa no tabuleiro e leve ao forno durante cerca de 15 minutos.

Deixe-as arrefecer um pouco antes de retirá-las.