Bochechas de porco com vinho do Porto

Preparação

Comece por preparar a marinada: disponha as bochechas num recipiente, acrescente a cabeça de alhos cortada ao meio, adicione as sementes de piripiri, as folhas de louro, um pouco de sal e pimenta e regue com o vinho branco. Envolva bem e deixe marinar cerca de uma hora.

Entretanto, corte o bacon em pedaços, descasque e corte em pedaços as cebolas e as cenouras.

De seguida, num tacho aqueça um fio de azeite, adicione o bacon e deixe dourar alguns minutos. Retire para um recipiente e reserve.

No mesmo tacho disponha as bochechas de porco e deixe a carne selar de ambos os lados. Retire para o recipiente do bacon. Reserve o líquido da marinada.

Ainda no mesmo tacho adicione as cebolas e as cenouras, deixe cozinhar alguns minutos e envolva. Acrescente o bacon e as bochechas reservadas, envolva e deixe cozinhar alguns minutos. Adicione o líquido da marinada coado que foi reservado e o molhinho do alecrim e salsa. Deixe levantar fervura, depois reduza o lume para o mínimo e deixe cozinhar lentamente, tapado durante 30 minutos.

Passado esse tempo, regue com o cálice de vinho do Porto, envolva e deixe cozinhar em lume brando até que as bochechas fiquem tenras e macias, cerca de 45 minutos, uma hora.

Sirva as bochechas com uma esmagada de batata.