Bobó de camarão, a receita do chef Sá Pessoa

Preparação

Caldo de Camarão: num tacho bem quente com um fio de azeite, comece por colocar cascas e cabeças de camarão, esmagando-as bem.

Pique coentros, corte uma cebola em tiras e lamine dois dentes de alho. Adicione ao tacho juntamente com uma folha de louro e mais um fio de azeite. Refogue.

Adicione ½ colher de sopa de concentrado de tomate e de seguida água fria, o suficiente para cobrir, cerca de ½ litro. Deixe ferver lentamente 20 a 25 minutos. Vinte e cinco minutos depois coe o caldo para uma taça.

Creme de mandioca: da mandioca já cozida e arrefecida, retire a fibra. Coloque num copo para triturar junto com o caldo. Reserve um pouco para o bobo. Triture até obter um creme com alguma textura.

Bobo: para o refogado do bobo comece por picar uma cebola, lamine dois dentes de alho e pique também em tiras ½ pimento vermelho.

Num tacho, coloque duas ou três colheres de sopa de azeite e de seguida coloque o alho e a cebola. Tempere com sal. Refogue três ou quatro minutos e junte o pimento, talos de coentros, ½ colher de sopa de concentrado de tomate, ½ colher de chá de açafrão em fio e 25 ml de vinho branco. Misture.

Enquanto o refogado aloura, corte dois tomates pelados em tiras e retire as sementes.

Ao tacho, junte o creme de mandioca, cubra com 100 ml de leite de coco e um pouco do caldo de camarão, até ficar na consistência pretendida. Mexa, adicione o tomate e, se ficar muito espesso, adicione água.

Tempere com sal e pimenta preta moída e deixe apurar oito a dez minutos.

Camarão: Enquanto o bobo apura, prepare o camarão.

Pique um dente de alho, coentros e duas malaguetas secas.

Numa frigideira com duas ou três colheres de sopa de azeite, coloque o camarão descascado e tempere com sal fino. Adicione o alho, as malaguetas e de seguida os coentros.

Dez minutos depois, desligue o lume do tacho do bobo e junte os camarões. Adicione uma colher de sopa de óleo dendê, um fio de leite de coco e mexa.

Para empratar, coloque o preparado no prato e tempere com coentros e leite de coco.