Biscoitos da Olinda

Preparação

Aqueça previamente o forno a 180 ºC. Forre um tabuleiro do forno com papel vegetal e reserve.

Coloque numa taça o ovo e o açúcar, bata com a batedeira. Acrescente a manteiga e misture. Adicione a farinha, o fermento e a raspa de limão, envolva tudo muito bem.

Molde pequenas bolas, mergulhe a parte de cima em açúcar e coloque no tabuleiro. Com a ajuda de um garfo achate as bolas, formando um biscoito.

Leve ao forno a 180 ºC cerca de 15 a 20 minutos, até estarem dourados.

Deixe arrefecer sobre uma rede antes de servir.

Guarde numa caixa com tampa hermética.

Preparação Bimby

Aqueça previamente o forno a 180 ºC. Forre um tabuleiro do forno com papel vegetal e reserve.

Coloque no copo a farinha, o açúcar, a manteiga, ovo, o fermento e a raspa de limão, misture 20 seg/ vel 6.

Molde pequenas bolas, mergulhe a parte de cima em açúcar e coloque no tabuleiro. Com a ajuda de um garfo achate as bolas, formando um biscoito.

Leve ao forno a 180ºC cerca de 15-20 minutos, até estarem dourados.

Deixe arrefecer sobre uma rede antes de servir.

Guarde numa caixa com tampa hermética.