Biochá sedativo com alfazema e flores de jasmim

1. Ferva a água numa chaleira de inox durante cerca de cinco minutos. Retire-a do lume e aguarde até a temperatura baixar para cerca de 65º C.

Dicas

Substitua a hortelã-marroquina por de melissa ou por manjericão. Beba preferencialmente este biochá sedativo ao final da tarde e repita a dosagem duas horas antes de se deitar. Pode beber meio litro deste chá durante 28 dias consecutivos, depois faça um intervalo de sete dias. Recomece com a mesma dosagem dia sim, dia não. Para maximizar o efeito sedativo desta bebida, aplique compressas frias sobre a testa cerca de 10 minutos. Este biochá proporciona uma agradável sensação degustativa e a sua transmissão, através do nervo gustativo ao cérebro, produz um efeito saciante. Pode ser útil como coadjuvante no tratamento de perturbações do sono, de espasmos de natureza nervosa, de ansiedade, de enxaqueca e de insónia.