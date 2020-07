Beringelas recheadas com carne picada

Preparação

Retire uma "tampa" às beringelas no sentido do comprimento e, com a ajuda de uma colher, extraia a polpa, sem romper a casca. Corte a polpa das beringelas aos quadrados.

Numa frigideira larga, verta um fio de azeite e faça um refogado com cebola e o dente de alho picados, deixe amolecer e adicione a polpa da beringela preparada e a carne picada. Tempere com sal e sementes de piripiri ou pimenta e acrescente a salsa picada, deixe cozinhar cerca de dez minutos, em lume brando, até a carne ficar macia.

De seguida, acrescente a farinha Maizena e envolva bem. Adicione as natas frescas e envolva novamente. Retifique os temperos e reserve.

Entretanto, coloque as beringelas num tabuleiro de forno, regue o seu interior com um pouco de azeite, recheie com o preparado de carne picada e finalize com o queijo ralado por cima.

Leve ao forno, previamente aquecido a 180 ºC, durante 20 a 30 minutos, até as beringelas estarem cozidas.