Beringela recheada

Preparação

Cortar as beringelas no sentido horizontal, para ficar com um formato de “barco”.

Com uma faca retirar o seu interior e reservar.

Lavar e cortar em pedaços muito pequenos, todos os legumes.

Numa frigideira colocar o azeite e os dentes de alho picados, deixar alourar e colocar os legumes e a polpa da beringela, já cortada aos cubos.

Deixar saltear por 15 a 20 minutos, até os legumes estarem macios.

Colocar as metades de beringela voltadas para baixo, em cima dos legumes e tapar para ficarem a cozer “ao vapor”.

Temperar com sal, pimenta, ervas provençal e alecrim (ou outras ervas a gosto).

Adicionar um pouco de vinho branco, só para dar sabor e deixar apurar por mais dois minutos.

Dispor as metades de beringela num pirex e com ajuda de uma colher rechear as mesmas com o preparado anterior.

Colocar como cobertura um pouco de queijo ralado magro, ou ovo batido ou nada.

Levar ao forno, pré-aquecido a 180 ºC, durante 20 a 25 minutos.

Servir com salada ou legumes.