Bavaroise de chocolate e café

Preparação

Com algumas horas de antecedência, coloque a forma em que vai fazer a bavaroise no congelador.

Coloque as folhas de gelatina a hidratar num prato fundo com água fria.

Leve o leite e o café ao lume até começarem a fervilhar.

Parta o chocolate em pedaços pequenos para uma taça e reserve.

Noutra taça, bata bem as gemas com o açúcar e junte-lhes, em fio, a mistura do leite com café.

Junte o chocolate em pedaços e mexa bem até estar bem derretido e dissolvido no leite.

Escorra a gelatina, leve-a a derreter no micro-ondas (bastam alguns segundos na potência máxima) e junte-a ao preparado anterior. Por fim, bata as natas com a batedeira elétrica, até ficarem bem firmes, e junte-as à mistura anterior, envolvendo-as com cuidado.

Verta para a forma previamente refrigerada e leve ao frigorífico de um dia para o outro ou ao congelador para uma solidificação mais rápida.

Para desenformar, vire a forma ao contrário sobre o prato de servir e deixe ficar assim alguns minutos. Depois, coloque por cima um pano quente bem escorrido (é capaz de ter de repetir este procedimento) ou, se a forma for de um material metálico compatível, passe o maçarico de cozinha - verá que a bavaroise irá descer com facilidade.

Mantenha no frio até servir, e só nesta altura polvilhe com o cacau em pó.