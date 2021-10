Batido de maçã e cacau

Preparação

Aqueça uma frigideira e toste as sementes de abóbora e o miolo de noz. Arrefeça por completo.

Lave a maçã e corte aos bocados.

Num liquidificador, junte todos os ingredientes, menos as raspas de laranja e triture tudo até ficar um preparado homogéneo.

Saboreie o batido com as raspas de laranja.

Dica da nutricionista: quando pensamos em batido de chocolate, pensamos em leite, chocolate e, para os mais gulosos, gelado de chocolate e/ou açúcar. Mas este é um batido de chocolate bem diferente. A diferença começa logo no chocolate que afinal é cacau (100% de cacau), ou seja, não tem adição de açúcar, nem de outros aditivos. Em vez de leite, utilizamos uma bebida vegetal e, em vez de açúcar, adicionamos maçã, que assume o papel de adoçante natural. Finalmente a noz e as sementes de abóbora as quais, para além do sabor e do estaladiço, fornecem ácidos gordos essenciais.