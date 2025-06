Barritas de pistácio

“Este é um alimento que faz parte da minha rotina alimentar, principalmente nas minhas refeições pré-treino, para me dar a energia de que preciso para dar o melhor de mim. A melhor parte é que é uma oleaginosa com gorduras boas e saudáveis”. Palavras de Carol Brito Palma, autora do livro "Aqui há Amor".