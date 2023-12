Preparação

Comece por ligar o forno a 180 ºC.

Em seguida lave as batatas e coloque-as num tabuleiro.

Junte o sal, cerca de duas mãos cheias e leve ao forno, 20 minutos.

Coloque as cebolas num tabuleiro e leve ao forno juntamente com as batatas, cerca de 40 minutos.

Enquanto as cebolas e as batatas estão a assar, prepare o bacalhau, que já deve estar previamente descongelado.

Junte num tabuleiro, os lombos de bacalhau, o azeite e meia cabeça de alho esmagada.

O bacalhau demora cerca de 20 minutos a assar.

Retire as cebolas e as batatas e deixar arrefecer um pouco. Em seguida, esmague as batatas, descasque as cebolas e corte-as às tiras.

Quando o bacalhau estiver cozinhado, retire-o, deixe arrefecer um pouco e lasque-o.

Lamine os restantes dentes de alho e aqueça-os com o azeite onde cozinhou o bacalhau.

Disponha numa travessa as batatas, as cebolas e o bacalhau.

No final, regue bem o bacalhau com o azeite e os alhos.

Tempere a gosto com pimenta e sal, se necessário.