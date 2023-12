Bacalhau com puré de grão 

Preparação

Marine os lombos de bacalhau no sumo das laranjas.

À parte, salteie o grão no fio de azeite, com os alhos e parte dos coentros. Passe com uma varinha mágica, junte as natas e o sumo de limão.

Leve os lombos de bacalhau ao forno a 180 ºC, por 12 minutos.

Sirva com o puré de grão, polvilhado com coentros picados.

Esta receita é da autoria do chef Chakall.