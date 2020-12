Árvores de mousse de chocolate

Preparação

Tempo de preparação: 5h00

Forme cones com o papel vegetal e forre os cones de gelado.

Para os colocar em pé, coloque papel ou plástico dentro de chávenas de café ou chá para servir de suporte.

Gelatina

Numa taça, misture a gelatina e a água e leve ao frigorífico. Quando solidificar, corte em pedaços pequenos.

Mousse de chocolate preto

Com a batedeira elétrica, bata as natas até começar a formar picos. Reserve no frigorífico.

Numa taça, bata as gemas, o ovo, o Açúcar em Pó Sidul e a água até obter uma massa uniforme.

Derreta o chocolate e a gelatina, separadamente.

Aqueça a mistura dos ovos até aos 82 ºC e depois bata com uma batedeira elétrica durante quatro a cinco minutos.

Junte a gelatina derretida e mexa bem

Confirme que a temperatura do chocolate está entre os 46 ºC e os 50 ºC, e junte também aos ovos, mexendo sempre.

Envolva as natas batidas, e verta imediatamente para os cones forrados com papel vegetal.

Leve os cones ao frigorífico durante duas horas.

Bolacha

Numa batedeira, junte a farinha, Açúcar em Pó Sidul, sal e cubos de manteiga. Usando a pá da batedeira, misture até obter uma consistência de areia.

Adicione a gema de ovo, a baunilha e a água e mexa até a massa ganhar consistência.

Forme uma bola e leve ao frigorífico durante 20 minutos.

Estenda a massa, corte 15 círculos de 5,5 cm e leve ao forno em papel vegetal durante dez minutos a 170 ºC.

Corte também 15 estrelas, coloque-as no congelador durante dez minutos e leve ao forno à mesma temperatura, durante dez minutos.

Retire os cones do frigorífico, coloque cada um deles em cima de uma bolacha e uma estrela no topo.

Devolva ao frigorífico.

