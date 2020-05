Arroz de tamboril com amêijoas

Preparação

Num tacho, deite um fio de azeite e faça um refogado com as cebolas e os alhos picados, deixe refogar até a cebola amolecer. Acrescente o pimento, refresque com o vinho branco e deixe refogar mais um pouco.

Adicione o caldo de peixe, em proporção o caldo deve ser um pouco mais do dobro da quantidade do arroz, para que o arroz fique com bastante caldo. Junte seis chávenas almoçadeiras de caldo.

Deixe levantar fervura, adicione as folhas de louro e o arroz, deixe o arroz cozer em lume médio, cerca de 15 minutos.

Quando o arroz estiver quase cozido, acrescente o tamboril, o miolo de camarão e as amêijoas, deixe cozinhar mais seis a sete minutos até que o peixe esteja cozido e as conchas das amêijoas abertas.

Tempere de sal, acrescente o piripiri e o molhinho de salsa e coentros picados.

Sirva de imediato.