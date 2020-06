Amêijoas à Bulhão Pato

Preparação

Lave muito bem as amêijoas, eliminando a areia que possam ter e escorra-as.

Num tacho, leve ao lume o azeite, os dentes de alhos esmagados com casca e um pouco de mostarda, deixe os alhos alourarem uns minutos.

Adicione as amêijoas e deixe que elas abram as conchas, com o tacho tapado, durante uns minutos. Destape o tacho e adicione o vinho branco e o piripiri.

Deixe o molho reduzir uns minutos. Agite o tacho e regue com o sumo de limão.

Desligue o lume, pique o molhinho de coentros e adicione por cima.

Sirva as amêijoas com uns gomos de limão a gosto.