Almôndegas de tofu

Preparação

Num processador de alimentos, coloque o tofu, com uma colher de sopa de azeite e molho tamari ou de soja. Triture, de forma a ficar uma pasta homogénea. Reserve.

Corte o alho-francês na longitudinal, lave em água corrente e depois corte em quadrados pequenos. Lave a cenoura e rale num ralador próprio.

Leve um wok ao lume médio, deixe aquecer, adicione uma colher de sopa de azeite e o pimentão-doce. Salteie os legumes, até ficarem macios. Junte, de seguida, o tofu triturado e a aveia. Pique a salsa e junte também. Envolva tudo uniformemente, de forma a que todos os ingredientes fiquem bem incorporados.

Retire do lume, deixe arrefecer e retire pequenas porções. Molde bolinhas com as mãos e coloque numa forma forrada com papel vegetal e pincelada com uma colher de sopa de azeite. Leve ao forno pré-aquecido a 180 ºC, durante 10 a 15 minutos. A meio do tempo no forno, vire as almôndegas, para assarem uniformemente.