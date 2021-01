Almofadinhas de pera, amêndoa e doce com vinho do Porto

Preparação

Comece por descascar e cortar as peras em quadrados. Coloque num recipiente, adicione o sumo de meio limão, a canela e o doce de pera, envolva e reserve.

Estenda uma folha de massa filo, pincele com um pouco de manteiga líquida e dobre a folha ao meio. No centro, faça uma cama da amêndoa torrada triturada, por cima adicione um pouco da mistura das peras e dobre como se fosse um envelope.

Disponha as almofadinhas no tabuleiro do forno, previamente forrado com papel vegetal.

Bata a gema de ovo com as natas líquidas e pincele as almofadinhas, por cima coloque algumas amêndoas laminadas.

Leve o tabuleiro ao forno, previamente aquecido a 160 ºC, cerca de 20 minutos.