Açorda de espinafre com alheira

Preparação

Corte o pão em cubos e coloque numa tigela. Regue o pão com o leite e deixe repousar, permitindo que o pão absorva o líquido. Reserve.

Retire a pele da alheira. Coloque a alheira numa frigideira e frite até que esteja dourada e cozida por dentro. Reserve.

Numa frigideira, faça um refogado com alho picado em azeite. Adicione a água, os espinafres e tempere com sal e pimenta preta a gosto. Acrescente os cubos de pão embebidos no leite ao refogado e mexa bem.

Coloque a mistura de pão e espinafres numa forma. Adicione a alheira frita e acrescente sementes de girassol e queijo ralado a gosto.

Cubra a forma com um prato e vire-a ao contrário para desenformar a açorda.

Decore a açorda com cebola frita por cima.