Açorda de bacalhau

Preparação

Num tacho com água, adicionem três ou quatro dentes de alho, louro e sal (se o bacalhau for congelado).

Quando levantar fervura, juntem o bacalhau. Assim que voltar a ferver, tapem, desliguem o lume e aguardem 15 minutos.

Depois de o bacalhau arrefecer, tratem de o desfiar.

Peguem agora no pão (pode ser do tipo que quiserem; idealmente, aproveitem sobras) e cortem-no em pedaços pequenos.

Piquem muito finamente vários dentes de alho (é uma questão de gosto, eu costumo usar cinco ou seis), um ou dois tomates maduros pelados e um ramo de coentros, separando os pés das folhas.

Os pés é que devem ser picados!

Noutro tacho, deitem uma quantidade generosa de azeite e refoguem o alho (cuidado para não o deixarem queimar) e os pés de coentros picados. De seguida, acrescentem o tomate cortado em cubos pequenos.

Depois de um ou dois minutos a apurar todos os sabores, adicionem o pão, sal e pimenta.

Juntem a água em que cozeram o bacalhau até obterem a consistência desejada. Acrescentem depois as lascas de bacalhau e as folhas de coentros.

Só faltam os ovos. Separem as gemas das claras e coloquem as primeiras diretamente no tacho ou sobre o prato final. É como preferirem, fica delicioso das duas maneiras.