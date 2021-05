Este sábado, dia 15 de maio, Therapist e Mafalda Sena unem forças para promover o Workshop Cleanse Basics, das 10h às 11h30.

Uma hora e meia de partilha e aprendizagem — dois valores core do LAB, a faceta mais educacional do Therapist — que será pautada por um menu verdadeiramente saudável: Detox Smoothie, Salada de Agrião, Snack de Frutos Secos e Sopa de Beterraba.

O workshop tem um custo de €35 (mais €5 para quem pretender receber os ingredientes em casa).

Inscreva-se através do site do Therapist, no formulário de contactos.