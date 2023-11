O Wine Tasting - Porto é organizado pela publicação digital Wine Book Magazine, com o propósito de juntar um grupo restrito de produtores de vinho e um de rum. A partir das 15h00 e até às 20h00, os produtores vão ter a oportunidade de apresentar as mais recentes novidades disponíveis no mercado, mas também vinhos de edições mais exclusivas e antigas. O evento conta também com a vertente de Wine Market.

Pela proximidade à cidade do Porto, vai haver uma maior representatividade de produtores do Douro, mas há Bairrada, Dão, Tejo e Vinhos Verdes. Do programa faz parte uma “Masterclass de Vinhos Fora da Caixa”, dirigida pelo sommelier Tiago Simões, entre as 17h00 e as 18h00, na sala Minho.

Para Pedro Silva, fundador da publicação Wine Book Magazine, “o Wine Tasting - Porto promete ser palco de autênticas descobertas. Queremos, com este evento, sensibilizar os consumidores para conhecerem em pormenor produtores de notoriedade, mas acima de tudo novos protagonistas. Quem nos visitar vai conhecer de perto os criadores de cada vinho e a história de cada rótulo. O Wine Tasting - Porto é único, acima de tudo, também pelo número limitado de produtores (25, no total). Um evento vínico sofisticado e dinâmico, que queremos posicionar como uma referência na cidade do Porto”.

Os bilhetes de acesso ao Wine Tasting - Porto 2023 custam 15 euros (até 22 de novembro) ou 20 euros (nos dias 23, 24 e 25), incluindo copo para degustação, a devolver à saída do evento. O valor da prova é de 25 euros. Para ambos os casos o número é limitado, sendo que podem ser comprados na plataforma online Ticketline, em postos de venda parceiros e no site do evento, em www.wine-tasting.pt.