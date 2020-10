“Duetos: Vinhos e Petiscos do Alentejo” será um evento totalmente online que, de acordo com a entidade organizadora, a Comissão Vitivinícola Regional Alentejana (CVRA), “promete levar os sabores do Alentejo a casa de todos os portugueses, a 15, 22 e 29 de outubro”.

Nos três showcookings, apresentados pelo ator e apresentador José Pedro Vasconcelos, serão conjugados os vinhos da região alentejana com pratos confecionados por chefes de cozinha como Jorge Peças, José Vintém e Fernando Correia.

Na iniciativa, transmitida em direto da página de Instagram “Vinhos do Alentejo”, os anfitriões - Francisco Mateus, presidente da CVRA; João Barroso, coordenador do Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo (PSVA); e Pedro Verdial, responsável pela gestão das redes sociais da CVRA –, vão colocar em cima da mesa temas como a sustentabilidade, o potencial vitivinícola ou enoturismo da região.

“A CVRA vai, ainda, sortear duas estadas em hotéis e alojamentos locais do Alentejo”, anuncia aquela entidade, adiantando que o primeiro sorteio, divulgado a 15 de outubro, "contempla a oferta de duas noites para duas pessoas na Casa do Pintor, com direito a uma prova de vinhos na Herdade do Freixo e uma refeição no Café Alentejo. Já o segundo sorteio, que será anunciado a 22 de outubro, contempla a estada de oito pessoas, durante duas noites, no Noble House, uma prova de vinhos no Honrado Vineyards e uma refeição no restaurante D. Laura. Ambas as ofertas incluem, ainda, uma segunda prova de vinhos de seis marcas distintas, no renovado espaço da Rota dos Vinhos do Alentejo”, revela a CVRA.

Os interessados encontram abaixo o programa completo:

15 de outubro (12h30) - João Barroso (coordenador do Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo) e o chefe de cozinha Jorge Peças, do Convento do Espinheiro, conversam sobre o Programa de Sustentabilidade dos Vinhos do Alentejo.

22 de outubro (12h30) - Francisco Mateus (presidente da CVRA) e o chefe de cozinha José Vintém conversam sobre o potencial vitivinícola da região do Alentejo.

29 de outubro (18h15) - Pedro Verdial (responsável pela gestão das redes sociais da CVRA) e o chefe de pastelaria Fernando Correia, abordam o novo espaço da Rota dos Vinhos do Alentejo, bem como o Enoturismo na região.