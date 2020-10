“Podemos viajar pelo país através do vinho mas será bem no coração de Lisboa que vou ter a oportunidade de partilhar conceitos, temas e histórias sobre o vinho”, afirma João Paulo Martins, autor do “Guia de Vinhos”, cronista do jornal Expresso e crítico de vinhos, na apresentação do curso que decorrerá no hotel Verride Palácio Santa Catarina.

A ação reservou lugar para um máximo de 15 participantes que se reunirão no Jardim de Inverno do palácio do século XVIII, das 18h00 às 20h30, a 20 de outubro, e das 18h00 às 20h00 seguido de jantar (opcional), no dia seguinte, em que será servido um Porto da coleção privada de João Paulo Martins.

No decorrer do curso de vinhos, “será feita uma breve caracterização do país, dos solos e dos diferentes climas e castas. De seguida, um olhar sobre a vinha e todo o percurso até a uva entrar na adega precede a explicação sobre o processo de vinificação do vinho branco. E sendo este o tema principal do primeiro dia, há que aprender a prová-los. Vinhos brancos, novos, velhos, com e sem madeira numa prova realizada com cerca de oito vinhos”, refere a organização em comunicado.

Hotel Verride Palácio Santa Catarina localizado em Lisboa. créditos: Chefs Agency

Já a 21 de outubro, “chega a vez dos tintos subirem ao palco. A sua vinificação, as suas partculariedades regionais e as diversas técnicas de prova serão os temas apresentados antes da prova de vinhos de castas de diferentes regiões. Aqui, oito a dez vinhos novos e velhos estarão a prova para alimentar a conversa”, sublinha a mesma fonte.

O jantar será servido no Suba, restaurante do hotel, com menu de degustação de três pratos a cargo do chefe de cozinha Fábio Alves. Mesa em harmonização com vinhos onde não faltará, “um vinho topo de gama”, segundo a organização.

Hotel Verride Palácio de Santa Catarina Rua de Santa Catarina nº 1, Lisboa Contactos: tel. 211 573 055; e-mal info@verridesc.pt

A participação no curso tem um valor de 100 euros por pessoa, com jantar, e de 70 euros sem experiência gastronómica. Em ambos os casos será oferecido um certificado de participação.

As inscrições poderão ser efetuadas pelo telefone 211 573 055 ou e-mail info@verridesc.pt