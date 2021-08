Caril de lentilhas vermelhas, Tagine de cenouras, Estufado de amendoim senegalês, Húmus de couscous e salada de beringela, Estufado de espinafres com arroz de curcuma, estão entre os pratos incluídos nos menus que a "Venn Box" preparou para as próximas semanas.

“A Venn Box é projetada para consumidores com gosto pela cozinha e preocupados com os custos (a partir de 5 euros por refeição), que gostam de comer de forma saudável e equilibrada”, sublinham em comunicado a Natacha, Julian e Snider, promotores do projeto.

Este é um serviço online de entrega de kits de refeição plant-based, com ingredientes pré-proporcionados e uma ficha de instruções para elaborar receitas inspiradas nos quatro cantos do mundo.

créditos: Venn Box

A "Venn Box", disponível para recolha na baixa do Porto, conta também com entregas nas áreas do Porto, Matosinhos, Maia, Gondomar, Vila Nova de Gaia e Espinho.

“Temos a missão de começar em pequena escala e crescer a partir do Porto, com o objetivo de eventualmente ajudar milhões de pessoas a cozinhar melhor. Queremos fazer parte de um estilo de vida mais consciente, inteligente e saudável, reduzindo o desperdício de alimentos e consumindo mais vegetais, frutas, grãos, sementes e proteína vegetal (como soja, seitan, tofu etc.)”, lemos no referido comunicado.

“Estamos entusiasmados e orgulhosos por desenvolver uma solução que não force os clientes a escolher entre qualidade, conveniência ou ética pessoal”, concluí o trio de amigos.