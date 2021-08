“Faz-te Chef”, o concurso nacional que oferece a oportunidade de criar uma websérie

O concurso “Faz-te Chef” desafia todos os portugueses a pensar numa receita que os caracterize e que reflita a sua paixão pela cozinha, pondo em prática as suas habilidades perante o júri. “Este é um concurso que surge com o objetivo de dar a conhecer novos talentos e fãs de cozinha escondidos pelo nosso país e descobrir o novo 'Chef Digital do 24Ktichen'”, informa aquele canal temático em comunicado.

O vencedor “terá a oportunidade de criar uma websérie de cinco episódios, que irão ficar disponíveis nas plataformas digitais do canal a partir do dia 6 de dezembro”, adianta o 24Ktichen.

créditos: 24Ktichen

A competição conta com quatro fases distintas, a primeira com a gravação de um vídeo que mostre a preparação de uma receita especial de chefe de cozinha com a duração máxima de cinco minutos (até 12 de setembro). O vídeo deve ser carregado no youtube e link colocado na ficha de inscrição.

Na segunda fase, os cinco finalistas são convidados a participar num desafio culinário surpresa, num estúdio profissional.

Já na terceira fase, os cinco desafios serão levados a votação do público (entre 25 de outubro e 7 novembro). Por último, o finalista com mais votos, será o novo “Chef Digital do 24Kitchen” (anunciado a 9 de novembro).

O “Faz-te Chef” conta com o patrocínio do Intermarché, responsável ainda por fornecer os cabazes com os produtos frescos aos finalistas que vão participar no desafio culinário surpresa.

“A seleção do júri terá como critério o mérito, tendo em consideração a criatividade e a originalidade do vídeo apresentado por cada finalista, bem como a adequação ao conceito, a complexidade da receita e a capacidade de comunicação em frente a uma câmara. Este júri será composto por representantes do 24Kitchen”, lemos no referido comunicado.