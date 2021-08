Novo e-book gratuito “convida” quem faz desporto a seguir uma alimentação vegetariana

Com o objetivo de desmistificar e também informar, este livro, disponível online, apresenta informação sobre os princípios de uma alimentação vegetariana saudável adaptada à prática de desporto. Inclui estratégias nutricionais, planos alimentares tipo, dicas, e muitos mais.

De acordo com Nuno Alvim, presidente da Associação Vegetariana Portuguesa e coordenador deste e-book, “uma das ideias mais persistentes na sociedade, ainda que falsa, é a de que comer carne é indispensável para se ter energia e força. Mas o surgimento de inúmeros atletas, seja lá fora, como em Portugal, cuja alimentação é vegetariana, e que se têm destacado pelos bons resultados desportivos, são uma prova indiscutível de que é efetivamente possível alcançar energia e força com uma alimentação 100% vegetal”.

Ilda Pereira (BTT), uma das atletas que deixa testemunho no e-book. créditos: Associação Vegetariana Portuguesa

“Lá fora, os exemplos de atletas de elite que seguem uma alimentação vegetariana são já inúmeros, desde o tenista Novak Djokovic, considerado um dos melhores tenistas do mundo, e a sua contraparte feminina, Serena Williams, o halterofilista norte-americano Kendrick Farris, o futebolista Sergio Agüero e o ultramaratonista Scott Jurek”, esclarece a Associação Vegetariana Portuguesa.

“Em Portugal, atletas como Ilda Pereira, no BTT, também têm mostrado que é possível competir ao mais alto nível”, sublinha a Associação.

No entanto, adequar a alimentação vegetariana à prática desportiva requer maior planeamento e não é algo que deva ser feito de forma leviana. De acordo com a nutricionista Rafaela Honório, uma das autoras do e-book, e também do projeto GreenDate, “este é um guia acessível para todos os interessados em adotar uma alimentação vegetariana saudável aliada à prática de atividade física, que realça os cuidados a ter para evitar défices nutricionais e garantir o melhor desempenho possível”.

O e-book pode ser descarregado gratuitamente e é uma ferramenta simples e ao acesso de todos. Contudo, e de acordo com os autores, não deve substituir nem dispensar o acompanhamento de um profissional de saúde especializado.