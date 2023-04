Com vista sobre o Douro, as caves da Churchill’s, em Vila Nova de Gaia, propõem aos visitantes a possibilidade de conhecer o processo de envelhecimento de vinhos com a equipa de wine educators, antes da participação numa prova de néctares acompanhada pelos enólogos.

Antes da prova, a visita às caves da Churchill’s passa pela Sala dos Tonéis, o Armazém dos Tawny e a Cave de Vintage. Os visitantes são guiados pela história de 40 anos da casa Churchill’s e da família que a fundou, ficando a conhecer o mundo do vinho do Porto através do processo de envelhecimento – dos grandes tonéis de Reserve e LBV, à cave onde os vinhos do Porto Vintage descansam e envelhecem em garrafa, até ao grande armazém de pipas onde se envelhecem os Tawny da casa e o seu icónico vinho do Porto branco seco.

No que toca às experiências de provas, estas dividem-se entre vinhos do Porto e do Douro. Para descobrir os vinhos do Porto da marca, os visitantes podem optar pelas Prova Clássica, Prova Ruby, Prova Wood-Aged, Prova Gricha Terroir Vintage Port (seleção do enólogo), Prova Churchill’s Vintage Port (seleção do enólogo).

Já para os vinhos do Douro estão disponíveis a Prova Clássica, Prova Clássica com uvas autóctones, Prova Gricha Terroir.

Nas duas experiências é possível pedir uma seleção de queijos, para acompanhar, ou ainda optar pela Prova do Dia, pensada e selecionada pela equipa da Churchill’s. As provas variam entre os 15 euros e os 45 euros por pessoa.

Para além das caves, os visitantes podem, a partir de 5 de maio, de sexta-feira a domingo das 14h00 às 19h00, desfrutar do resto do dia no 1982 Bar e no jardim da Churchill’s.

As visitas e provas podem ser feitas de segunda-feira a domingo, sempre das 10h00 até às 18h00, sendo que a última visita às caves está marcada para as 17h00. E o jardim está aberto de sexta-feira a domingo, das 14h00 às 19h00, a partir de 5 de maio.