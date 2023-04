Em tempo de sufoco para as carteiras, workshop ensina-nos a rentabilizar uma mesa saudável

“No workshop presencial Meal Prep, vamos falar sobre técnicas para poupar tempo, reutilizar sobras e organizar as idas às compras, sem alimentos ultraprocessados, de origem animal ou difíceis de encontrar. Isto, tendo sempre em mente em que estação do ano estamos", sublinha Vanessa Andrade, chef e mentora do Green Smiles, projeto apostado em fazer da alimentação consciente uma prática do dia a dia. A 29 de abril, os participantes no workshop, para além das matérias ministradas, vão degustar um menu completo à boleia de uma conversa saborosa.

O menu composto de receitas sem glúten inclui Bowl de tofu primavera, One pot quinoa, Hambúrgueres de tofu com puré de millet cremoso, Estufado de lentilhas, Grão crocante, Salada primavera e Mousse de chocolate.

Vanessa Andrade, mentora do projeto Green Smiles. créditos: Multimedia com Todos

“Simplificar será uma das palavras de ordem, pelo que o workshop terá um cabaz de alimentos base como ponto de partida. O objetivo será rentabilizar ao máximo a sua utilização para toda a semana, garantindo sempre um menu variado”, refere Vanessa Andrade que acrescenta: “o cabaz de alimentos base será composto por tofu, lentilhas, grão, arroz, millet, quinoa e legumes de primavera.

Os participantes receberão material de apoio para guiar o planeamento semanal das suas refeições, assim como um e-book com mais de 15 receitas de refeições principais e cinco molhos para ter sempre prontos a usar.

Data: 29 de abril - 10h00 às 13h00

Local: Celeiro 1º Dezembro (Rua 1º de Dezembro, n.º 65, 1200-357 Lisboa - perto do Rossio)

Valor: 27,5 euros/pessoa; 50 euros (mãe e filho/a)

Inscrições: hello@greensmiles.pt

Todos os participantes terão, também, direito a um vale de 10% de desconto em compras no Celeiro - parceiro da iniciativa.

“Como o workshop decorrerá perto do dia da Mãe, há uma oferta especial: venha com a sua mãe e o valor das duas inscrições será especial”, termina Vanessa Andrade.