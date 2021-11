Masterclasses, conversas descontraídas e informativas, autênticos duelos de vinhos nas sessões “Taste Drive”, preenchem a programação oficial do Encontro com Vinhos, que reúne produtores portugueses e internacionais para apresentação de novidades e referências que já se tornaram clássicas. No total, 3 mil vinhos estarão em prova no evento aberto ao público em geral.

Entre as novidades do Encontro com Vinhos destaca-se a participação do italiano Paolo Basso, eleito “Melhor Sommelier da Europa” em 2010 e “Melhor Sommelier do Mundo” em 2013, dos nomes mais respeitados pelo setor do vinho à escala global. Em Lisboa, Paolo Basso será um dos convidados da sessão especial “O Desafio de Lisboa”.

Inspirado no célebre “Julgamento de Paris”, que em 1976 abalou o entendimento generalizado ao colocar, às cegas, vinhos franceses e californianos com resultados finais surpreendentes, “O Desafio de Lisboa” reunirá um painel especializado que vai provar e comparar grandes vinhos portugueses e referências icónicas de França, Itália e Espanha.

Outra novidade é a realização, pela primeira vez, do “SOMM.HOOD” (8 de novembro), um fórum profissional direcionado aos sommeliers portugueses, que convida à reflexão e à partilha de conhecimentos através de debates e masterclasses.

Os provadores da “Revista de Vinhos” e da revista brasileira “GULA” estarão também na iniciativa a selecionar referências que ficarão posteriormente disponíveis na TAP, através do programa “TAP Wine Experience”.

Encontro com Vinhos, uma organização da “Revista de Vinhos”, realiza-se no Centro de Congressos de Lisboa, na Junqueira, dias 6 (14h00-21h00), 7 (14h00-20h00) e 8 de novembro (dia profissional, 11h00-19h00).