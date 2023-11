Com uma paisagem inspiradora sobre a cidade do Porto e o rio Douro, o The Yeatman Hotel convida a fazer uma viagem pelas mais emblemáticas regiões vitivinícolas de norte a sul do país, incluindo as ilhas, dando a conhecer novas referências e sentando à mesa produtores, especialistas e enólogos.

Nos jantares vínicos, os vinhos portugueses são selecionados pela Diretora de Vinhos do hotel, Elisabete Fernandes, juntamente com o parceiro vínico, tornando-se protagonistas de uma experiência pensada para especialistas, apreciadores ou simplesmente curiosos. A iniciativa acontece desde a abertura do hotel, em 2010, e conta ainda com a colaboração de Ricardo Costa. O chef, galardoado com duas estrelas Michelin, confeciona todas as semanas uma proposta gastronómica diferente, desenhada de acordo com o perfil aromático dos vinhos apresentados, combinando sabores tradicionais com criações mais contemporâneas.

O Alentejo, mais concretamente a região de Portalegre, estará representada pelos vinhos elegantes e estruturados no jantar vínico da Tapada do Chaves, no dia 30.

A Amora Brava apresenta o seu projeto no The Yeatman na quarta-feira, 6 de dezembro, com vinhos que representam a tradição e a história do Dão, aliados à inovação e à arte. O último jantar vínico do ano terá como protagonista a Wine & Soul, do Douro, no dia 13 de dezembro (igualmente uma quarta-feira).

Para complementar a sua oferta e identidade vínica, o The Yeatman organiza provas de vinhos sobre variados temas, nomeadamente sobre a Região do Porto e Douro (50 euros/pessoa), entre outras, e masterclasses personalizadas na garrafeira do hotel, onde durante cerca de 1h30 é possível conhecer as mais variadas regiões, produtores, marcas, estilos e terroirs (a partir de 120 euros/pessoa).

Os Jantares Vínicos iniciam-se às 19h30, com um cocktail de boas-vindas, numa sala com uma vista panorâmica sobre a cidade do Porto. O preço é de 100 euros por pessoa e as reservas podem ser feitas através do Site de Eventos do The Yeatman, pelo telefone 932 001 139 ou 220 133 100, ou através do e-mail events@theyeatman.com