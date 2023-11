Boa comida e bons vinhos: Joaquim Arnaud & Friends convida para uma viagem enogastronómica em Pavia

Da experiência do ano passado, os amigos Joaquim Arnaud e Luís Gradíssimo estão de volta para mais uma edição de Joaquim Arnaud & Friends, onde o vinho e a comida são o grande destaque.

Em 2023, o evento contará com várias novidades: 14 produtores de vinho, nacionais e internacionais, com mais de 100 vinhos em prova livre, a presença de três restaurantes que irão garantir o acompanhamento dos vinhos com iguarias culinárias e duas masterclasses, uma sobre azeite e outra sobre harmonização de comida e vinho.

Joaquim Arnaud créditos: DR

“Queremos mostrar que os pequenos produtores têm visões diferentes, e cada uma delas única, que fazem vinhos diferentes e que é fora das grandes cidades que se expressam melhor. Ainda por cima, as paisagens de Mora merecem ser vividas por todos”, partilha o anfitreão, Joaquim Arnaud, em comunicado.

O evento irá decorrer no próximo dia 1 de dezembro, entre as 15h e as 20h, em Pavia, no concelho de Mora, no Alentejo, na casa do produtor Joaquim Arnaud.

Os bilhetes para o evento (10€) e respetivas masterclasses (10€, extra entrada) já estão disponíveis e podem ser adquiridos aqui.