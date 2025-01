De 16 a 18 de maio, o Torel Palace Lisbon será o epicentro de uma celebração dedicada aos vinhos portugueses, à alta gastronomia e à música. A terceira edição do evento Vinho da Casa traz uma programação especial para enófilos e amantes da cultura, culminando com uma atuação exclusiva da cantora brasileira Adriana Calcanhotto, que promete encantar os participantes no encerramento do evento, no domingo.

Durante os três dias do evento, produtores e enólogos de renome estarão presentes para apresentar uma seleção de 100 vinhos emblemáticos. As provas decorrerão nos jardins e espaços do Torel Palace Lisbon, com vistas deslumbrantes sobre a cidade.

O chef Vítor Matos, detentor de três estrelas Michelin (uma estrela no 2Monkeys, o restaurante de fine dining do hotel, e duas estrelas no Antiqvvm), será o responsável pelos jantares exclusivos, que contarão com harmonizações especiais. No primeiro dia, os vinhos da Quinta da Vacaria, principal marca do Torel Palace, serão os protagonistas. Nos dois dias seguintes, a harmonização será feita com vinhos de uma seleção de 20 produtores de destaque.

Masterclasses exclusivas e Adriana Calcanhotto em destaque

As masterclasses para apenas 14 participantes serão conduzidas por especialistas como o Master of Wine Dirceu Vianna Junior, o jornalista Jamie Goode e o português Manuel Carvalho. Estas sessões focam-se em vinhos raros e experiências únicas, sendo um dos destaques da programação. Haverá ainda a participação especial da sommelier argentina Cecilia Aldaz, co-proprietária do restaurante ORO, duas estrelas Michelin, no Rio de Janeiro.

Um dos momentos mais aguardados do evento será a atuação de Adriana Calcanhotto, artista adorada pelo público português. A cantora encerrará o evento no domingo, 18 de maio, acrescentando um toque de emoção e sofisticação à celebração.

Entre os produtores presentes, estão nomes como Anselmo Mendes, Barbeito, Casa Ferreirinha, Casa da Passarella, Dona Maria - Júlio Bastos, Fundação Eugénio de Almeida, Herdade do Mouchão, Luís Pato, Niepoort, Quinta das Bágeiras, Quinta do Crasto, Quinta do Noval, Quinta do Vallado, Quinta do Vale Meão, Ramos Pinto, Reynolds Wine Growers, Symington Family Estates, Susana Esteban, Van Zellers & CO, Wine & Soul, que trarão alguns dos seus vinhos mais aclamados para o evento.

Informações e reservas Datas: 16 a 18 de maio de 2025, das 15h00 às 22h30

16 a 18 de maio de 2025, das 15h00 às 22h30 Bilhetes e programação: vinhodacasa.pt

vinhodacasa.pt Reservas de estadia: torelpalacelisbon.com

Para proporcionar uma experiência completa, o Torel Palace Lisbon criou pacotes exclusivos que combinam estadia e acesso ao evento. A pré-venda de bilhetes "Early Bird", com descontos até 12%, estará disponível até 28 de fevereiro. O Bilhete Base Diário, por 195€, inclui acesso ao evento, prova de 100 vinhos e jantar volante com harmonização. Já o Bilhete Diário com Masterclass, por 345€, oferece tudo o que está incluído no bilhete base, acrescido de uma sessão exclusiva com especialistas.