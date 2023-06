O The Lodge Porto Hotel irá recriar o ambiente de um verdadeiro arraial de São João bem à moda do Porto. Na noite de 23 de junho vai ser possível desfrutar de um menu especial constituído por variadas entradas que vão desde saladas simples e compostas, panados, croquetes, chamuças, pastéis de bacalhau, rissóis de camarão; a tradicional sopa de caldo verde com broa de milho e chouriço; as várias opções no grelhador, incluindo as sardinhas e carnes grelhadas como a entremeada, entrecosto, espetadas de frango e de novilho e a típica perna de porco assada à Bairrada com enchidos e várias guarnições a acompanhar e haverá ainda um espaço de showcooking.

E como os doces não podem faltar, a festa conta com churros, farturas, pastéis de nata e de Tentúgal, ovos moles, arroz-doce, pipocas e o algodão doce, assim como uma estação de gelados e ainda outras sobremesas como salada de fruta.

O programa tem custo de 125 euros por pessoa que inclui o jantar, seleção de vinhos e soft drinks e animação até à uma da manhã, sendo gratuito para crianças até três anos. Crianças com idades compreendidas entre os quatro e os oito anos têm um desconto de 50% no valor do menu.

O hotel preparou, ainda, um programa especial para quem pretender pernoita. O “Pack São João” inclui duas noites de alojamento com pequeno-almoço incluído (23 e 24 de junho); arraial de são João no restaurante Dona Maria. Valor para duas pessoas: a partir de 920 euros.

As reservas podem ser efetuadas através do e-mail info@thelodgehotel.pt ou pelo telefone 222 157 540.