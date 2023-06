A The Spot Experience – Jantar no Pavilhão das Galeotas, inédito em Portugal, leva os jantares intimistas à luz de velas a lugares inusitados, de acesso restrito ou emblemáticos numa cidade, chegando agora a Lisboa no Museu de Marinha – Pavilhão das Galeotas.

No dia 24 de junho, a experiência combina a gastronomia nacional com interações sociais com os restantes participantes. Durante o jantar de três pratos, acompanhados por uma harmonização de vinhos, os participantes poderão apreciar o ambiente íntimo do edifício que faz parte do nosso património cultural.

Fundado em 1863 pelo Rei D. Luis “o marinheiro”, o Museu de Marinha foi inicialmente estabelecido na Ribeira das Naus, junto à Escola Naval. No entanto, o simbolismo da zona de Belém para a história de Portugal, marcou a transferência do museu para os Jerónimos, a 15 de agosto de 1962.

Enquanto símbolo da ligação dos portugueses ao mar, o Museu de Marinha apresenta uma coleção de testemunhos relacionados com a atividade marítima portuguesa. Desde o período dos Descobrimentos à atualidade, o museu contempla a história marítima portuguesa nas suas mais variadas vertentes: militar, comércio, pesca e lazer.

O menu de 24 de junho inclui, como entrada, Tártaro de bacalhau fresco, falafel de grão, puré de couve caramelizada e rúcula. O prato principal fica por conta do Lombinho de porco assado no forno, puré de batata doce, jus de porco teryaki, grelos salteados e crocante de alho-francês. Já a sobremesa apresenta semifrio de framboesa com cremoso de maracujá e frutos vermelhos.

Nesta experiência, os participantes têm ainda a possibilidade de visitar o museu antes e durante o jantar, e participar numa experiência imersiva no avião ‘Santa Cruz’, aeronave utilizada por Gago Coutinho e Sacadura Cabral naquela que foi considerada a primeira travessia aérea do Atlântico Sul, entre Lisboa e Rio de Janeiro, em 1922. Os bilhetes estão disponíveis em exclusivo na Fever.