Depois da saudade que nos fez voltar às ruas no ano passado, num reencontro há muito aguardado com a tradição, o Porto e as suas gentes são novamente convocados para uma noite onde a festa será a palavra de ordem.

Com início dos concertos marcado para as 22h00, os palcos vestem-se de cores e ritmos diferentes.

O Largo do Amor de Perdição é o local escolhido para acolher dois nomes da música popular portuguesa: Emanuel, que promete partilhar os maiores êxitos em palco, como “Rapaziada Vamos Dançar”, “O Ritmo de Amor” ou “Pimba, Pimba”; e ainda o grupo Cláudia Martins & Minhotos Marotos, que junta as letras mais atrevidas aos sons tradicionais da região minhota.

Os Jardins do Palácio de Cristal acolhem os concertos do cantor Miguel Araújo, que convidará todos os interessados a “ver os aviões”, e ainda do grupo Fogo Fogo, que mistura as sonoridades do funaná, do afro funk e rock.

A Casa da Música voltará a ser outro dos palcos onde a noite se vai fazer sentir com mais intensidade: do outro lado do rio, do coração mais profundo de Gaia, o músico David Bruno traz rimas poderosas e cheias de significado, num concerto que contará com convidados especiais a descobrir nessa noite. A fechar, e já depois da meia-noite, Moullinex (alter-ego do músico Luís Clara Gomes) seguirá o alinhamento previsto com um concerto e DJ set na Praça.

A tradição volta a cumprir-se à meia-noite com o habitual fogo de artifício na Ribeira do Porto, junto à Ponte Luiz I.

No Dia de São João o hábito mantém-se: a Banda Sinfónica Portuguesa apresenta-se em concerto na Concha Acústica dos Jardins do Palácio de Cristal, a partir das 18h00, com acesso livre.

O programa das Festas de São João 2023 estende-se por todas as freguesias do concelho, levando a animação aos quatro cantos da cidade. A programação prevista decorre nos dias 18, 23 e 24 de junho e promete concertos de Quim Barreiros, Leandro, Augusto Canário, Diapasão e Sons do Minho, entre muitos outros

A fechar as semanas de festa, a 1 de julho, as Rusgas voltam a sair à rua. As marchas populares do Porto contam, mais uma vez, com a participação de várias associações e coletividades da cidade, num percurso que começa às 17h00 na Rua de Passos Manuel e termina às 18h00, com a Câmara Municipal do Porto como cenário de fundo e a atuação de todos os grupos.

A Praça de Mouzinho de Albuquerque (também conhecida como Rotunda da Boavista) volta a ser o local de passagem obrigatória no roteiro das festas, com carrosséis, carrinhos de choque e a roda gigante, para além das habituais pipocas, algodão doce, pão com chouriço e doces tradicionais. O local conta com animação desde o dia 26 de maio. As chamadas “zonas de diversão” estendem-se a outros territórios a partir de 16 de junho, voltando a ocupar espaços conhecidos de todos: a Alameda das Fontainhas, o Jardim do Cálem (Lordelo do Ouro) e a Avenida D. Carlos I (Foz).

Os locais estão em funcionamento de segunda a quinta-feira, entre as 14h00 e as 23h00; às sextas-feiras, entre as 14h00 e a 1h00; aos sábados, entre as 10h00 e a 1h00; e aos domingos, entre as 10h00 e as 23h00. Na noite de São João, estas zonas irão funcionar até às 6h00. A restauração abre diariamente às 12h00.

A zona de diversão da Alameda das Fontainhas funcionará até 25 de junho; a da Praça de Mouzinho de Albuquerque e Jardim do Cálem até 2 de julho; e a da Avenida D. Carlos I até 9 de julho.