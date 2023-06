Em comemoração do Dia Internacional do Yoga, a 21 de junho, o Amoreiras 360º Panoramic View, em parceria com a prestigiada professora de yoga Asthanga Isa Guitana, irá proporcionar um momento especial para amantes e curiosos desta prática. Neste dia, serão realizadas duas aulas gratuitas de yoga, onde será proporcionada uma experiência única de energia e equilíbrio nas alturas, no coração da capital.

Os participantes poderão escolher entre duas sessões, a primeira das 8h30 às 9h30 e a segunda das 9h30 às 10h30, cada uma com capacidade para 45 alunos. Todos os inscritos receberão uma oferta da loja Celeiro.

As inscrições podem ser feitas através do e-mail info@casavinyasa.com, informando do nome, data de nascimento e o e-mail do participante, e aguardar a confirmação da inscrição.

Esta efeméride é celebrada com o objetivo de enfatizar os benefícios físicos e mentais da prática do Yoga, como a redução dos níveis de stress, ansiedade e doenças cardíacas, promovendo a energia e um aumento de bem-estar e saúde. A data coincide com o solstício de verão, o dia mais longo do ano no Hemisfério Norte.

Isa Guitana é professora de yoga Asthanga autorizada pela KPJAYI em Mysore, Índia, com mais de 22 anos de experiência. Além da sua notável carreira nesta prática, Isa canta e ensina os místicos Cantos Devocionais em escolas e festivais de todo o mundo.

Este evento é, assim, uma oportunidade imperdível para comemorar esta data que salienta a importância da prática do yoga para a saúde física e mental, enquanto se desfruta de uma vista panorâmica inigualável sobre Lisboa.