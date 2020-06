Quis a criatividade e muitas horas de empenho dentro das cozinhas de conventos e casas afins que de poucos ingredientes, com preponderância para os ovos, o açúcar e os frutos secos, se fizessem manjares de gemas e caldas.

Papos de Anjo, Beijos de Freira, Manjar de amêndoa e doce de ovos, são três, entre muitos outros docinhos, que nos deixam com a gula aguçada.

Para nos dar a provar e desafiar a preparar em casa delícias como as citadas, Mafalda Agante, mentora do projeto “Há Alguém Mais Gulosa do Que Eu?”, publicou o seu primeiro minilivro digital. O e-book, “Tentações conventuais e tradicionais” encontra-se disponível para descarregar na app para Android e iOS que a doceira lançou em dezembro último.

Este é “um e-book para gulosos que gostam de doçaria conventual e tradicional, com açúcar”, sublinha Mafalda que, acrescenta, aqui encontrarmos “sugestões para qualquer altura do ano, algumas opções sem glúten”.

“Receitas para partilharem com outros gulosos, doces que podem fazer para celebrarem épocas festivas ou para solucionar um ataque de gula”.

No que respeita às sugestões que nos deixa, a doceira refere o seu cuidado com os ingredientes apresentados: “preciso de um docinho diariamente, mas que seja confecionado sem corantes, nem conservantes, tal como nestas receitas que apresentam alguns dos meus doces preferidos”.

“Há Alguém Mais Gulosa do Que Eu?” é uma app, um blogue, rubrica semanal na RFM, canal no YouTube, livros de receitas e uma loja de doçaria online (com entregas em várias cidades) de uma repórter apaixonada por doces.