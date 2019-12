Nasceu uma app portuguesa que promete adoçar o dia-a-dia dos gulosos (e não só)

“Promete adoçar o dia-a-dia dos gulosos que gostam de fazer receitas deliciosas e fáceis, sem esquecer as opções saudáveis, além das tradicionais, com sugestões para todo o ano e para qualquer altura do dia”, refere Mafalda Agante, a propósito da nova app para Android e iOS, com a assinatura do blogue “Há alguém mais gulosa do que eu?”.

A nova aplicação “terá publicações exclusivas semanais. Os conteúdos são apresentados por categorias: Pequeno-almoço guloso; doces fáceis e rápidos; as receitas da loja de doçaria; receitas sem glúten; lanches para gulosos; receitas para crianças; receitas sem açúcar refinado; tartes para repetir”, entre outras, sublinha Mafalda.

Ao longo do ano “serão lançados novos packs de receitas por temas, épocas do ano e festividades, semelhantes a minilivros de receitas em formato digital”.

Desta forma, o utilizador pode visualizar as receitas no telemóvel e optar por escolher uma por categoria ou ingredientes. Para facilitar esta última pesquisa, é possível optar pela funcionalidade “que ingredientes tens na cozinha?”.

O download da app, gratuito, permite o acesso a conteúdos também eles gratuitos, assim como exclusivos, acedidos através de uma subscrição mensal.

Mafalda Agante sublinha que “no blogue continuará a publicar outros conteúdos lifestyle, nomeadamente entrevistas”.

“Há alguém mais gulosa do que eu?” é uma app, um blogue, rubrica semanal na RFM, canal no YouTube, livros de receitas e uma loja de doçaria online (com entregas em várias cidades) de uma repórter apaixonada por doces.