Reunir a família e amigos no restaurante Bom Sucesso Gourmet é a proposta do Hotel da Música. Para a noite de 24 de dezembro, a sugestão recai num buffet que inclui saladas e entradas, creme de legumes, bacalhau de Natal, perna de peru recheada com farinheira e frutos secos e um buffet de sobremesas tradicionais de Natal e fruta laminada.

O Almoço Buffet de Natal, com os sabores da época, apresenta variadas saladas e entradas, a tradicional canja de galinha, a roupa velha do Natal, o cabrito assado no forno com batatinhas alouradas e grelos salteados e as sobremesas de Natal.

A ceia buffet de Natal a 24 de dezembro orça os 62,00 euros por pessoa (bebidas incluídas). Já o almoço buffet de Natal (25 de dezembro), fica nos 55,00 euros por pessoa (bebidas incluídas)

Por seu turno, na noite de ano novo, a proposta é de animação com uma festa temática onde se vive o ambiente típico de um Casino em Monte Carlo. O menu de Réveillon inclui das saladas, aos salgadinhos e marisco para as entradas. Como prato principal, a sugestão recai sobre um bisque de lagosta, uma garoupa com crumble e broa, um filet mignon envolto com bacon e molho de champagne e um buffet de doces, frutas e queijos para a sobremesa.

Pela noite dentro, como manda a tradição, é servido o espumante, as uvas-passas e uma rica ceia de São Silvestre, com preguinhos, caldo verde, empadas, entre outros petiscos.

Restaurante Bom Sucesso Gourmet Hotel da Música, Largo Ferreira Lapa, 21 a 183, Porto Contactos: Tel. 220 404 410; E-mail cs@hoteldamusica.com

Já a 1 de janeiro, o Hotel da Música sugere um brunch com pastelaria e padaria, compotas, cereais, salgadinhos, folhados, mariscos, wraps, iogurtes, chás, sumos de fruta e chocolate quente. Nos pratos quentes, destaque para o creme de legumes, os mini-hambúrgueres, os crepes de legumes, a posta de vitela e o bacalhau assado.

O buffet de Réveillon (31 de dezembro), fica nos 139,00 euros por pessoa (bebidas incluídas). O brunch de Ano Novo (1 de janeiro 2020), orça os 35,00 euros por pessoa (bebidas não incluídas).