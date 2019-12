Todos aqueles que queiram entregar as sobras de Natal, podem fazê-lo no restaurante Sem Cerimónias, na capital, casa que se compromete a entregá-las para distribuição pela Refood, uma organização de atuação local, criada para reaproveitar excedentes alimentares para entregar a quem mais precisa.

“Todos os anos vejo a quantidade de comida que sobra nestes dias festivos e este ano pensei que finalmente tinha as condições para poder fazer algo diferente. Assim, quisemos que o Sem Cerimónias se tornasse, a 26 de dezembro, um local de recolha para todos aqueles que queiram entregar a comida que sobrou do Natal, sabendo que vai para quem mais precisa. Entrámos em contacto com a Refood aqui de Alvalade, que tem tido um papel muito importante na comunidade e que logo se quis juntar a nós nesta iniciativa”, refere Ana Nabais, uma das proprietárias do espaço.

O Sem Cerimónias encontra-se no Bairro de São Miguel, mais concretamente na rua Alfredo Cortês nº1 A. As entregas poderão ser feitas entre as 15h00 e as 19h30.