Tem notas caramelizadas e um final intenso. Sobras de pão do Aldi estão a ser usadas para produzir cerveja

No século passado, as sobras de pão eram, na maioria das vezes, usadas para fazer sopas de cavalo cansado, sopas de leite, pudim de pão e até açordas. Agora, o Aldi está a aproveitá-las para fazer cerveja. Desenvolvida pela cervejeira Aldeana, a Aldeana Bread Beer, um exclusivo do retalhista alimentar alemão, é produzida com recurso a um método inovador. Parte dos maltes utilizados no fabrico desta bebida alcoólica estão a ser substituídos por restos de panificação da cadeia de supermercados germânica.

À venda a partir de hoje em edição limitada, a Aldeana Bread Beer é descrita como uma cerveja ruiva, de tons quentes. Leve e refrescante, apresenta um aroma intenso a cereal e notas caramelizadas e termina com um final intenso e duradouro. "Mais do que uma solução que visa combater o desperdício alimentar, a Aldi Portugal pretende reforçar a valorização que faz dos alimentos e provar aos consumidores que é um agente ativo no que diz respeito à reutilização dos excedentes alimentares", refere a empresa.

A nova cerveja, um exclusivo nacional, resulta da nova política do retalhista alimentar germânico. "No início do ano, aderimos ao movimento Unidos contra o Desperdício, pois sabemos que o desperdício alimentar é um problema de todos e que a união faz a força", esclarece Elke Muranyi, diretora de responsabilidade corporativa da Aldi Portugal. "Nós queremos continuar a sensibilizar os consumidores, desafiar os nossos clientes a serem criativos e mostrar-lhes que existem alternativas de consumo responsável", defende.

"Aceitámos o desafio que a Aldi Portugal nos propôs com grande entusiasmo. Aproveitámos as sobras de pão das suas lojas e criámos uma cerveja mais sustentável, através da substituição de parte dos nossos maltes habituais. O resultado foi uma cerveja âmbar, distinta mas descomplicada, marcada por notas de cereal, caramelo e tostado. Uma cerveja consciente que contribui para o combate ao desperdício alimentar", acrescenta ainda Miguel Cáceres, cervejeiro e fundador da marca de cerveja Aldeana.