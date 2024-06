Os almoços TASTE@QMdO nasceram a partir do objetivo de Francisco Bento dos Santos de cruzar os vinhos Monte d'Oiro com correntes gastronómicas menos exploradas ou com ligações inesperadas de estilos de cozinha.

O evento tem se revelado um sucesso e já vai para a sétima edição. A próxima edição, que terá lugar no próximo dia 22 de junho, será servido pelo chef Paulo Alves, aplaudido pelo seu conhecimento da gastronomia japonesa – já premiado quando estava à frente do restaurante Kabuki, com uma estrela Michelin.

Atualmente, Paulo encontra-se literalmente por detrás do sushi bar do Praia no Parque onde, num menu único de almoço, pratica uma cozinha de proximidade na qual se destacam os ingredientes do mar – do oceano Atlântico, mais concretamente.

Para a sétima edição, o desafio é uma harmonização dupla: a da gastronomia portuguesa com a japonesa e a dos pratos criados com os vinhos selecionados entre as várias referências Monte d’Oiro.

O menu, de acordo com o comunicado, será composto por cinco momentos, harmonizados com vinhos especialmente escolhidos por Francisco Bento dos Santos para o dia, que incluem colheitas recentes, mas também algumas raridades do produtor.

Quinta Monte D'Oiro créditos: Divulgação

Descubra a ementa do TASTE@QMdO by Paulo Alves

Assim, o almoço terá início com uma Gamba Vermelha, Salmorejo acompanhada pelo Quinta do Monte d’Oiro Reserva Rosé 2022. Seguir-se-á o Bulhão pato, Taglietelle de Lula (Quinta do Monte d’Oiro Arinto 2019). Entrará em cena depois o Atum Ikura (com uma dupla de vinhos: Quinta do Monte d’Oiro Reserva Branco 2021 e Quinta do Monte d’Oiro Tinto 2014) e, por fim, a Massada de Peixe (servido com o Quinta do Monte d’Oiro Cabernet Franc 2021). Um menu composto exclusivamente por peixe e marisco que culminará numa sobremesa de Alperce, Nata.

O perfil gastronómico dos vinhos da Quinta do Monte d’Oiro sempre foi reconhecido, assim como a sua ligação histórica à alta cozinha. Foi a partir deste princípio, mas querendo atualizar as regras do jogo, que Francisco Bento dos Santos criou os almoços TASTE@QMdO.

Francisco Bento dos Santos créditos: Divulgação

A missão é apenas uma: explorar a ligação dos vinhos da quinta com as diversas correntes gastronómicas que se destacam hoje em dia em Portugal. Sem barreiras previamente impostas ao estilo de cozinha, apenas com o desejo de usufruir da relação ímpar que sempre existirá entre comida e vinho.

"Os nossos vinhos têm uma alma gastronómica, são criados com a clara intenção de serem bebidos à mesa. São transversais e interclassistas", partilha Francisco em comunicado. "Do fine dining à taberna, do restaurante tradicional à nova cozinha portuguesa, esse mundo global e sem fronteiras é o nosso território. Os almoços TASTE@QMdO resultam da vontade de juntar os nossos vinhos a várias correntes de cozinha.", completa.