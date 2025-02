No Oven, há sempre um fogo que arde sem se ver, transformando os ingredientes em pratos. Este fogo é o do tradicional tandoor indiano, onde os aromas das especiarias preenchem o espaço e onde se confecionam muitos dos pratos que fazem parte da carta. No centro de tudo está Hari Chapagain, o Chef nepalês que trouxe a Lisboa a sua paixão pela cozinha do Nepal e pela fusão com os sabores da Índia, oferecendo uma experiência aos lisboetas.

No Oven, a carta oferece tanto pratos tradicionais quanto opções de fusão. Para o Dia dos Namorados, o Oven convida a uma viagem a dois pelos sabores do Nepal e da Índia, com uma seleção de pratos que incluem desde os clássicos aos mais sofisticados. O restaurante deixa à disposição a possibilidade de escolher livremente entre a sua carta, mas também sugere alguns pratos especiais, como as suas especialidades de tandoor.

Entre os Grelhados Especiais do Oven, destacam-se o Rack of Lamb Chop (22,95€), costeletas de borrego marinadas em ervas frescas e especiarias nepalesas, o Chicken Tandoori (15,95€), um prato tradicional da Índia servido com molho de caril ou o Luxury Table Banquet (24,95€), uma combinação de grelhados servida à mesa, com carnes variadas e camarões.

Os best-sellers do restaurante são sempre uma escolha acertada, como o Lamb Shank (19,95€), um pernil de borrego cozido lentamente durante quatro horas em especiarias, acompanhado de arroz basmati aromatizado com açafrão, frutos secos e especiarias. A Tikka Masala, que pode ser de frango ou camarão (14,95€ e 16,95€, respetivamente), é igualmente um prato que não pode faltar, com molho cremoso de cajus, amêndoas e especiarias.

Para uma experiência do Nepal, o Oven também sugere pratos menos conhecidos, como o Pani Puri (3,95€), uma entrada crocante, e os MO:MO (7,95€), dumplings servidos com ingredientes frescos e apresentação delicada. Entre os pratos de inspiração nepalesa, o Lamb Jhir com cogumelos (11,95€), o Special Goat Curry (16,95€) e o Bhutuwa, um prato de frango ou borrego (14,95€ e 16,95€ respetivamente) preparado com especiarias e ervas do Himalaia, são opções a conhecer.

Para os mais aventureiros, o restaurante também oferece pratos mais picantes, como o Vindaloo (a partir de 12,95€), o caril Madras (a partir de 12,95€) e o Crispy Mushroom Chilly (7,95€), ideais para quem gosta de uma refeição mais apimentada.

Para começar a refeição de forma especial, não deixe de experimentar os cocktails clássicos e de autor do Oven, que complementam este momento. As sobremesas são uma experiência sensorial, resultado da fusão de influências orientais e ocidentais, tanto nos sabores como na apresentação. Como afirma o Chef Hari Chapagain: “Agora que o Oven já não é um tesouro escondido, mas um restaurante no coração de todos os que nos visitam, celebre connosco o Dia dos Namorados e torne o seu dia especial.”