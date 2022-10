"Para os momentos em que aquela súbita vontade de comer aparece, mas nada parece ser bom o suficiente, ou quando a comida no frigorífico não chega para preencher o vazio no estômago, a nova campanha da Subway tem a solução: uma sub de 30 centímetros! O dobro da sub, sem ser o dobro do preço", informa a marca em comunicado.

"Com o dobro do tamanho de uma sub de 15 cm, os footlongs têm o dobro da comida, sem duplicar o preço. Com os mesmos ingredientes frescos de sempre, estas subs acabam com qualquer fome súbita, sem causarem grandes danos na carteira. É uma sub que podemos partilhar, mas provavelmente não o vamos fazer", acrescenta.

O nome 'footlong' provém do sistema de medidas americano, em que um pé é equivalente a 30 cm.

Dois novos restaurantes

Juntamente com a primeira campanha em Portugal, a Subway abre dois novos restaurantes em Lisboa, o quinto e sexto na capital. O primeiro restaurante, a abrir portas ainda este mês, fica no Chiado, na histórica Praça Luís de Camões. "Assim, todos aqueles que passeiam por uma das zonas mais emblemáticas da cidade, ou que se querem divertir no Bairro Alto, têm a oportunidade de satisfazer os seus desejos com uma sub feita a pedido, com todos os seus ingredientes favoritos", lê-se na nota.

"Segue-se o sexto restaurante da Subway em Lisboa, abrindo portas em novembro, desta vez em Alvalade. Numa zona animada e multicultural, este cantinho é o local perfeito para desfrutar de uma sub totalmente personalizável, para se adaptar ao gosto de cada um", conclui.