Fã de Pepsi ou 7UP? Já pode criar estes refrigerantes em casa sem adulterar o sabor.

Ao preparar o seu refrigerante em casa vai estar a contribuir para a redução do uso de plástico de utilização única. Outra vantagem, identificada pela SodaStream, que, segundo o comunicado, pretende ser uma alternativa às bebidas "prontas a beber", é a de ajudar os consumidores pouparem dinheiro e espaço.

Cada garrafa de concentrado permite produzir até nove litros de refrigerante. Os novos concentrados que pode criar em casa em menos de um minuto são: Pepsi, Pepsi Zero, 7UP, 7UP Zero, Mirinda e Mirinda Zero.

Para Ricardo Paiva, responsável pela SodaStream em Portugal, o lançamento representa "um antes e um depois na forma como os portugueses se relacionam com a marca". De acordo com o responsável, "é também um grande salto em termos de posicionamento da SodaStream, uma vez que a partir de agora oferecemos aos consumidores a possibilidade não só de criar a sua água com gás em casa, mas também de preparar os seus sabores preferidos, graças aos novos concentrados Pepsi", finaliza.

A SodaStream está presente em 46 países, mais de 90.000 pontos de venda, e é a marca de água com gás número um do mundo.

Relativamente a Portugal, a CleverHouse iniciou a distribuição da marca em 2015 e introduziu a SodaStream no país. A SodaStream foi adquirida pela Pepsi Co em 2018 por 2,8 mil milhões de euros.