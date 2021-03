A pensar nos diferentes gostos e dinâmicas familiares, o Sheraton Cascais Resort preparou duas ofertas para celebrar o Dia do Pai, que se celebra a 19 de março: uma “Box de pequeno almoço com panquecas”, dedicada aos pais com filhos pequenos, e uma “Box rústica”, para que pais e filhos mais "maduros" possam desfrutar de um fim de tarde ou jantar especial.

A “Box de pequeno-almoço”, disponivel por 29,00 euros, inclui um preparado para que pais e filhos elaborem as suas próprias panquecas em conjunto. Esta box inclui também sumos, miniaturas de compotas e manteigas, um cesto de pães e croissants, mini pastelaria e petit fours e ainda um cesto com fruta da época.

A “Box Rústica” é dedicada a todos os pais que não resistem a um petisco e está disponível para encomenda por 35,00 euros. Esta caixa inclui uma tábua de madeira com enchidos e queijos, uvas brancas, pretas e romã, frutos secos, um cesto de pães e uma garrafa de vinho (tinto ou branco) que poderá ser substituída por um vinho de categoria superior, por mais 10,00 euros.

As boxes poderão ser costumizadas com uma mensagem especial e uma fotografia para oferecer ao pai. Os filhos poderão, ainda, encomendar um roupão com o logotipo do Sheraton Cascais Resort, bordado com as mensagens “Super-Pai” ou “Melhor Pai do Mundo”, por mais 50,00 euros.

As reservas das Boxes para o Dia do Pai devem ser efetuadas até 17 de março, através do site do Sheraton Cascais Resort. As boxes podem ser levantadas diretamente no Resort ou entregues na área de Lisboa (valor sob consulta).