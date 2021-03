A Casa da Comida está a preparar para 6 de março uma edição especial do seu cozido à portuguesa com todos e com “Ela”. E se quase todos os ingredientes são bem conhecidos, como as carnes, os enchidos ou os vegetais, o ingrediente especial aqui utilizado, o “Ela”, é a Pera Rocha da região oeste de Portugal.

As encomendas podem ser feitas até ao dia 3 de março, através do email comercial@casadacomida.pt ou pelo telefone 218 115 020 (das 09h30 às 17h30). Encomendas limitadas ao stock existente e entregues no sábado, 6 de março.

As entregas estão disponíveis na zona da Grande Lisboa, nos concelhos de Oeiras e Cascais, Loures, Almada, Alverca e Sintra e a taxa de entrega varia entre os 6,50 euros (zona 0) e os 15,00 euros (zona 2).

O Cozido à Portuguesa orça os 19,00 euros por pessoa.