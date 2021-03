Lampreia com arroz de cabidela ou com batatinhas em forno de lenha, Lampreia à Bordalesa, mas também Sável com açorda de ovas, estão entre os pratos em destaque em mais uma mostra gastronómica “Mês do Sável da Lampreia”.

A iniciativa que decorre em Vila Nova da Barquinha até 21 de maço, apresenta-se este ano num novo formato por força do momento pandémico que vivemos. Desta forma, os quatro restaurantes que participam na festa da cozinha local, disponibilizam os pratos em regime de take away, mediante encomenda.

De acordo com o município ribatejano, “a mostra gastronómica tem como principal objetivo promover a cozinha típica e tradicional do concelho. Banhado por três rios - Tejo, Zêzere e Nabão - este território tem no peixe do rio a sua principal fonte de sabores”.

Os interessados encontram, abaixo, a lista dos restaurantes participantes, contactos e pratos que apresentam:

Restaurante Almourol (Tancos)

Tel. 249 720 100

Pratos por encomenda: Lampreia com arroz de cabidela, Lampreia com batatinhas em forno de lenha, Arroz de cogumelos com lampreia, Sável com açorda de ovas.

Restaurante STOP (Atalaia)

Tel. 249 710 691

Pratos por encomenda: Sável frito com açorda de ovas, Lampreia com arroz de lampreia.

Restaurante Trindade (V.N. Barquinha)

Tel. 916 306 351

Pratos por encomenda: Arroz de Lampreia, Lampreia à Bordalesa, Açorda de ovas com sável frito.

Restaurante Tasquinha da Adélia (V.N. Barquinha)

Tel. 249 711 792

Pratos por encomenda: Lampreia de cabidela, Lampreia assada no forno com batata, Sável frito com açorda.